لبنان

سامي الجميل: اليوم ندفع ثمن استسلام المنظومة

Lebanon 24
31-10-2021 | 14:26
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غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: خمس سنوات من عهد الانهيارات المتلاحقة. حذرنا حينها من أن تسليم موقع رئاسة الجمهورية الى حليف حزب الله سيؤدي الى هيمنته الكاملة على البلد ولم يصغ أحد. اليوم ندفع ثمن استسلام المنظومة مزيداً من الأزمات والعزلة العربية والدولية.
 
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