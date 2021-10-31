لبنان

أجواء حركة الاتصالات.. ما هو موقف الدول من بقاء الحكومة؟

Lebanon 24
31-10-2021 | 15:18
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نقلت قناة الـ"LBCI" عن مصادر دبلوماسية متابعة لحركة الاتصالات قولها إنّ "التعويل على حركة الأميركيين والفرنسيين اتجاه ليس حلاً". 
وأشارت المصادر إلى أنّ "المجتمع الدولي حريص على بقاء الحكومة، وهذا ما تم تأكيده عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن"، لافتةً إلى أن "المجتمع الدولي لا يريد أن يكون هناك عائق لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها".
 
بدوره، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عبر قناة "الجديد" إن "الحكومة باقية"، وأضاف: "بحسب ما علمت من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإنّ هناك تطمينات دولية لدعمها".
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