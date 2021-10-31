بوحبيب يكشف مصير خلية الأزمة.. وماذا عن وضع قرداحي؟

ومع هذا، فقد أكد بوحبيب إن "الحكومة باقية"، وأضاف: "بحسب ما علمت من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإنّ هناك تطمينات دولية لدعمها".

أعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أنه لم يعد هناك وجود للخلية التي "انتهى أمرها" نتيجة فشلها ونحن الآن جميعاً على اتصال مع الرئيس نجيب ميقاتي، مشيراً الى ان الخلية فشلت لأن الأزمة أصبح أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً وهي لن تجتمع مرة أخرى.بو حبيب وفي حديث عبر "الجديد" قال: هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار "وما عملنا حوار"، معرباً عن خوفه من أن يتحول الوزير جورج قرداحي إلى "كبش المحرقة".