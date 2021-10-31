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لبنان
تيموثي بيتس: نموّل الجيش لأنه القوة المسلحة الشرعية الوحيدة
Lebanon 24
31-10-2021
|
17:35
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علّق النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية تيموثي بيتس على زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون لواشنط، مشيراً الى ان عون خصص لنا وقتاً كبيراً هو وأركانه وأجرينا مناقشات عميقة حول الدعم الأميركي الذي قدمناه للجيش سابقاً وتكلمنا عن حاجاتهم الحالية، مشدداً على ان القيادة الاميركية لم تتكلّم مع قائد الجيش عن أمور محددة ولا أريد الخوض في تفاصيل محادثاتنا الدبلوماسية لكن بالإجمال تكلمنا عن الوضع الحالي للجيش اللبناني.
بيتس وفي حديث عبر "الجديد" قال: قدمنا مساعدة أمنية بقيمة 240 مليون دولار من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين ومن جهتنا كوزارة خارجية أميركية قدّمنا مساعدات عسكرية بقيمة 187 مليون دولار لتأمين المعدات والتدريب، وكل مساعداتنا مراقبة ودافعو الضرائب الأميركيون الذين يوفرون الموارد المالية لمساعدة شركائنا الخارجيين يطالبون بذلك لذا نحرص أن تخضع كل مساعداتنا للمحاسبة ونعمل عن كثب للتأكد من استخدام مساعداتنا بشكل صحيح، لا أعرف ما هي حدود سلطات التدقيق لدى الحكومة اللبنانية لكن هناك وثائق لكل عملية إنفاق في هذا النوع من الحسابات والأموال ونحن نطلب الوثائق لكل عملية إنفاق.
وتابع: مساعدتنا للجيش اللبناني ليست لأي هدف سياسي على الإطلاق وهي مخصصة لمساعدة القوى الأمنية الشرعية في لبنان ونحن لا ندعم الإرهابيين.
وأضاف: موقفنا من حزب الله معروف ولم يتغيّر لكن هناك قوة أمنية شرعية وحيدة في لبنان وهي القوة التي ندعمها لأنها تدعم كل الشعب اللبناني.
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