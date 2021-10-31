لبنان

إتصالات بعيدة عن الأضواء

Lebanon 24
31-10-2021 | 18:01
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جرت إتصالات بعيدة عن الأضواء مع مسؤولين في بعض عواصم القرار الدولي للتدخل مع العاصمة السعودية، ولكن لم تحقق النتائج المرجوة منها، وفق ما جاء في أسرار "الواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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