جرت إتصالات بعيدة عن الأضواء مع مسؤولين في بعض عواصم القرار الدولي للتدخل مع العاصمة السعودية، ولكن لم تحقق النتائج المرجوة منها، وفق ما جاء في أسرار "الواء".

(اللواء)