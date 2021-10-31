يعقوب الصانع لـ "الأنباء" الكويتية: ما يمسّ السعودية يمسّ الكويت

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق يعقوب الصانع ان "موقف الكويت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج موقف مبدئي وتضامن لا حدود له".

وقال في تصريحات لـ "الأنباء" الكويتية ان "ما يمسّ المملكة يمسّ الكويت، فمن منا ينسى مواقف المملكة حينما تعرضت للغزو العراقي الغاشم، وكلمات الراحل الملك فهد التاريخية اما ان تعود الكويت او تذهب الكويت والمملكة معا".

وأردف قائلاً: "فهذه مواقف الأشقاء في الكويت والمملكة ودول مجلس التعاون دائما".

وشدّد على ان "تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ليست من إعلامي وإنما من مسؤول في الدولة اللبنانية ويحمل صفة رسمية، مضيفا: "حتى وإن كان التصريح قبل توليه مهام منصبه إلا انه لم يعتذر عن تلك التصريحات المسيئة".

(الأنباء الكويتية)