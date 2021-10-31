لبنان

طلب لبنان وساطة الولايات المتحدة لم يؤدّ الى نتيجة

Lebanon 24
31-10-2021 | 18:43
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أشارت مصادر سياسية تتابع ملف الازمة مع السعودية، بكل تفاصيله، الى ان "أسلوب معالجة الازمة وتجاوز سقطة وزير الإعلام هكذا، من دون اي إعتذار رسمي، والامعان في اصدار المواقف الارتجالية ضد المملكة، زاد بالطين بلة، وفتح ملف ازمة العلاقات بين البلدين منذ بداياتها، وذكر بسجل الاساءات الممنهجة، والاصطفافات مع أعداء المملكة، بالمواقف والممارسات حتى اليوم".
ولفتت عبر "اللواء" الى ان الجانب السعودي اظهر، لائحة تضمنت الاساءات للمملكة، وسلسلة قدمتها الرياض، للمسؤولين اللبنانيين سابقا، لحل ازمة تردي العلاقات ووضع حد لكل ما يضر بها، لاسيما انتهاج لبنان سياسة عدم الانجرار للتحالفات المعادية للمملكة ودول الخليج العربي، والامتناع عن تدريب الإرهابيين الذين يستهدفون أراضي والممتلكات والمواطنين السعوديين داخل الاراضي اللبنانية، وتسليم المطلوبين بتصنيع وتهريب اطنان من المخدرات الى المملكة وهم معروفون بالاسماء واماكن وجودهم".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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