لبنان

لبنان متمسّك بأفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج

Lebanon 24
31-10-2021 | 19:03
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قالت مصادر مطلعة على مواقف قصر بعبدا لـ"اللواء" أن "الرئيس ميشال عون كان على تشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات القرار السعودي وعدد من دول الخليج ردا على المواقف التي كان اعلنها الوزير جورج قرداحي قبل توزيره".
وشدّدت على ان "تأكيدا برز على تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج وضرورة معالجة التطورات الاخيرة بالحوار ومن خلال مؤسسات الدولتين".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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