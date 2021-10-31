لبنان

توجّه الحكومة بشأن الازمة مع السعودية قد يتقرَّر في قمة المناخ

Lebanon 24
31-10-2021 | 19:12
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أوضحت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "الاتصالات التي باشرها الرئيس نجيب ميقاتي في الخارج ويستكملها على هامش مشاركته في قمة المناخ قد تعكس مناخا معينا بشأن توجّه حكومته في ما خص الأزمة مع دول الخليج على أن أي جلسة حكومية مقبلة غير محددة بعد وعلى الأرجح لن تحدد قبل ضمان الموقف الموحد من الأزمة إذ أن مواقف لعدد من الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي ابرزت انقساما في الرأي وهذا ما قد يصعب الموقف ويضعف الحكومة مجددا".
وأكدت أن "الحكومة مضطرة أن تجتمع في وقت ما على اعتبار أن هناك استحقاقات تستدعي قرارات حكومية".
وأشارت مصادر وزارية متابعة الى ان "كل المسؤولين اللبنانيين واغلبية الشعب اللبناني يريدون افضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما الخليجية اكثر من اي دولة في العالم، وان الحوار هو افضل السبل لحل الخلافات او المشكلات القائمة والتي لا نسميها ازمات".
المصدر: اللواء
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