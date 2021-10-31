لبنان أمام خيارين... ما هما؟

رأت مصادر دبلوماسية عبر "القبس" الكويتية أن "الكرة باتت في ملعب لبنان وعليه الاختيار بين الحضن العربي وإيران، وأن هذا الموقف لا تراجع عنه، فطريق التسوية واضح ويبدأ بتنفيذ ما ورد في بيان الخارجية السعودية".(القبس الكويتية)