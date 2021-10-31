لبنان

لبنان أمام خيارين... ما هما؟

Lebanon 24
31-10-2021 | 19:34
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رأت مصادر دبلوماسية عبر "القبس" الكويتية أن "الكرة باتت في ملعب لبنان وعليه الاختيار بين الحضن العربي وإيران، وأن هذا الموقف لا تراجع عنه،  فطريق التسوية واضح ويبدأ بتنفيذ ما ورد في بيان الخارجية السعودية".
(القبس الكويتية)
المصدر: القبس الكويتية
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