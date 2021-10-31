لبنان

استطلاعات رأي

Lebanon 24
31-10-2021 | 23:21
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نشطت استطلاعات الرأي في غير منطقة تحضراً للانتخابات النيابية المقبلة وبدأت الارقام تتضارب بين الشركات.
 
(النهار)
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