لبنان

علوش : حزب الله شجع قرداحي لعدم الاستقالة

Lebanon 24
31-10-2021 | 23:32
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قال نائب رئيس تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش لـ"الشرق الأوسط": "لا أستبعد أن يكون حزب الله هو من شجع قرداحي على عدم الاستقالة بحيث إنه كلما زادت القطيعة والتباعد بين لبنان ودول الخليج سيكون هو مرتاحاً ويستفيد أكثر انطلاقاً من أن هذا الأمر يخلق فراغاً يعتقد أنه (حزب الله) يعمل هو وإيران على سده إضافة إلى تفاقم ردود الفعل الشعبية".
 
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