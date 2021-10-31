مخزومي يسعى ويحاول الاقناع

كتبت" الاخبار"يسعى النائب البيروتي فؤاد مخزومي إلى بناء برنامجه الانتخابي على خلفية الهجوم على حزب الله، لاعتقاده بأن موقفاً مناهضاً للحزب سيجذب الأصوات السنية الغاضبة من الرئيس سعد الحريري لعدم خوضه معركة واضحة مع حزب الله. كما يراهن مخزومي على الفوز بكتلة من ثلاثة نواب، ما يسمح له بإقناع القوى المعادية للمقاومة بدعم ترشيحه لرئاسة الحكومة. وخارجياً، يسعى النائب البيروتي إلى الحصول على دعم خاص من بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة( الاخبار)