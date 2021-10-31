لبنان

تجنّب الطيّونة

Lebanon 24
31-10-2021 | 23:38
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تمنى مرجع سياسي على محازبيه خلال مؤتمر عُقد أخيراً عدم طرح أي مداخلة تتعلق بأحداث الطيونة وبمسائل أمنية.
(النهار)
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