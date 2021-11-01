الصادرات اللبنانية تتراجع.. الاسعار ستنخفض وخوف من قرار مصر

أكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان حويك عبر صوت لبنان ان حوالى 55 % من اجمالي صادراتنا الى الخليج ستبقى في لبنان نتيجة الازمة الدبلوماسية وبالتالي سيرتفع العرض وتتدنى الاسعار.وتابع:" السعودية اتخذت قرارها وننتظر قرار الكويت والدول الخليجية الاخرى، لكن الخوف من ان تأخذ مصر نفس القرار".