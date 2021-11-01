القائم بالاعمال اللبناني يغادر الكويت اليوم.. كلمات من القلب الى الدولة الشقيقة

يغادر بعد قليل دولة الكويت القائم بالاعمال اللبناني هادي هاشم حيث قال : قبل ساعات قليلة على مغادرتي دولة الكويت الشقيقة، لا بد لي أن أشكر كل من سهل مهمتي وساعدني على تحقيق ما استطعت إنجازه خلال سنة من الزمن، وانوه بفريق عمل السفارة من دبلوماسيين واداريين، ومجلس العمل اللبناني في الكويت، ولجنة الصداقة اللبنانية الكويتية، وكل الأصدقاء من كويتيين ولبنانيين.كما اخص بالشكر معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد الناصر الصباح، على كل ما قام ويقوم به من أجل لبنان، ونحن نعول عليه وعلى حكمته وبعد نظره ودبلوماسيته لإيجاد المخارج المناسبة لهذه الأزمة العابرة بين لبنان واخوته في دول الخليج العربي.الكويت ساحرة، تعشق عمق ثقافة أبنائها وسعة معرفتهم، كما تنحني اجلالا لفسحة الحرية والديموقراطية الكبيرة التي ارساها حكم ال صباح لها، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومن سبقه من أمراء هذه العائلة الكريمة، المحبة للبنان واللبنانيين.شكرا كويت العز، وعلى امل اللقاء القريب.