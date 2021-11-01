لبنان

محكمة التمييز امام البت في دعويين ضد البيطار، فهل تنأى بنفسها ام تسجل" قصورا في الاداء"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-11-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-881344-637713511758634747.jpg
Doc-P-881344-637713511758634747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فوق كتفي"الريس"سهيل عبود مسؤوليات قضائية جسام ثلاثية الأبعاد هي: رئاسة مجلس القضاء الأعلى، رئاسة المجلس العدلي ورئاسة هيئة محكمة التمييز الناظرة في مسؤولية القضاة المدّعى عليهم والتي دخلت أخيراً دائرة الضوء الإعلامي لارتباطها بدعويين مقدّميَن من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تحت عنوان "مداعاة الدولة" بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وذلك سنداً الى مواد ينصّ عليها قانون أصول المحاكمات المدنية.

القاضي عبود الذي يستأنف اليوم عمله في العدلية بعد عودته من باريس حيث شارك في الإجتماع السنوي لمحاكم التمييز الفرونكوفونية، سيبدأ مع أعضاء هيئة المحكمة البتّ في مصير الدعويين قبولاً أو رفضاً، علماً بأن قرار البتّ يحتاج الى موافقة خمسة قضاة عليه من ضمنهم عبود.

وإذا ما عددّنا القضاة التسعة أعضاء الهيئة بالأسماء، يمكن ترجيح فرضية رفض الدعويين، فالقضاة هم: جمال الحجار، سهير حركة، رندا كفوري، جانيت حنا، روكز رزق، ماجد مزيحم، جمال خوري، ناجي عيد، رولا المصري وعفيف الحكيم، وبالتالي فإن إسمين على الأقل هما جانيت حنا وناجي عيد لن يقبلا على الأرجح دعوى جديدة ضد المحقق العدلي بعد أن رفضا قبولها في إطار منحى قضائي آخر، فهل تنأى هيئة محكمة التمييز عن التدخّل في عمل المحقق العدلي من خلال البتّ برفض الدعويين؟ أم أنها ستُسجل على البيطار قصوراً مميزاً في أداء عمله يخالف مبدأ السلوكية ومواد دستورية كما ورد في متن الدعويين؟ فلننتظر لأن الهدف من تقديم الدعويين هو كسب الوقت ليس إلا.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2021-11-01
06:17 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:49 | 2021-11-01
05:47 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website