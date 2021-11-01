المعركة الانتخابية بدأت حتما واتصالات لاحياء تحالفات ١٤ آذار

ترد اوساط سياسية ما يجري على صعيد الاشتباكات المحلية والموقف السعودي المستجد الى أن المعركة الانتخابية قد بدأت حتما، وان تحولات كثيرة سوف تعيد إحياء مشاهد تحالفات " 14اذار".

وفي هذا الاطار قالت الاوساط نفسها" لقد تم نسف التحالف الرباعي بين المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل وحزب الله قبل ان يتشكل"، مضيفة"لقد كانت الاتصالات ناشطة على أكثر من دائرة وكلها تصب في خانة التحالف الرباعي، بيد أن المشهد الراهن قد اطاح بكل شي". واشارت إلى ان اتصالات خليجية سوف تجري مع "القوات اللبنانية" و" تيار المستقبل" لإعادة ترميم علاقتهما عشية الانتخابات مذكرة ببيان الرئيس سعد الحريري من احداث الطيونة والذي يستدعي التوقف عنده. ومع ذلك تقول المصادر ان حزب الله مرتاح الى وضعه لكنه قلق على حليفه التيار الوطني الحر، وقد يكون محقا لا سيما ان المتمولين البرتقاليين أو المقربين من "التيار الوطني الحر" هم بمعظمهم في دول الخليج ،وربطا بذلك هناك أسماء كثيرة اليوم تتجنب الترشح على "لوائح لبنان القوي" لحسابات شخصية خارجية.