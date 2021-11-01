لبنان

هاشم: هل استقالة قرداحي ستنهي كل ذيول الأزمة؟

Lebanon 24
01-11-2021 | 02:11
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اشار النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي لـ"صوت كل لبنان" ان" الخروج من هذه الأزمة يتوقف على الاتصالات الجارية ولا سيما على المستوى الدولي للوصول إلى وضع حد لهذه الأزمة التي لا يرغب أحد في استمرارها أو تطوّرها".

واضاف:"هناك محاولة من كل الحريصين على بقاء الحكومة وضرورة استمرارها في مواصلة عملها لأن الاستقرار هو الأساس ووجود حكومة فاعلة هو أفضل في ظل هذه الظروف".
 

ولفت هاشم ان أي "خطوة خارج التوافق الوطني ستزيد الأمور سوءاً والمطلوب مزيد من وحدة الموقف والسؤال هو هل استقالة قرداحي ستنهي كل ذيول الأزمة"؟
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