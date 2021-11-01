خمسة لبنانيين إلى بلدية لافال - كيبيك

يخوض خمسة لبنانيين ينتمون إلى أحزاب متعدّدة معركة العضوية لمجلس بلدية مدينة لافال – كيبيك، من أصل 22 عضوًا، بمن فيهم رئيس البلدية، حيث يحتّل اللبنانيون في هذه المدينة ما نسبته 17 في المئة من مجمل عدد سكان لافال البالغ عددهم ما يقارب الخمسمئة ألف.

والمرشحون الخمسة هم: إيلي ناصيف، ساندرا حلو، ألين ديب، غريس غازال، وراي خليل.

يذكر أن المرشحين اللبنانيين مرشحون عن دوائر مختلفة، وبالتالي هم لا يتنافسون، بل يسعون جميعًا، وإن كانوا ينتمون إلى أحزاب متنافسة، إلى الوصول إلى ما يصبون إليه، خصوصًا أن لديهم حظوظًا كبيرة في أن ينجحوا جميعًا.

واللافت أن أبناء الجالية اللبنانية يدعمون هؤلاء المرشحين، كل في منطقته.