عبدالله: المطلوب التعقل والتواضع والحكمة

لا أعتقد أن الخطابات والمواقف التصعيدية التي نسمعها،بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة،تخدم المصلحة الوطنية،وبالتأكيد هي لا تساعد في معالجة المحنة الخطيرة التي نمر بها ،والتي ستكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية مدمرة،ستطال اللبناني في لقمة عيشه.

مطلوب الحكمة والتعقل والتواضع !