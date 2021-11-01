لبنان

شبح التوترات يلاحق الأمن…فهل يصمد لبنان؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
01-11-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-881357-637713526637175189.jpg
Doc-P-881357-637713526637175189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يستمر التوتر السياسي في لبنان بالتزامن مع الاشتباك الاعلامي الذي يطال ملفات كبرى كان آخرها الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج التي حصلت بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. وفي ظل كل هذه الإرباكات التي تحاصر البلد من كل اتجاه يطرح السؤال الأساسي عن مدى قدرته على الصمود!

مما لا شكّ فيه أن الواقع اللبناني المنهار هو سبب مباشر للتفلّت السياسي الذي يحصل بين حين وآخر ويزيد من حجم الإشكالات السياسية والدبلوماسية مع سائر دول المنطقة في ظلّ الكباش الإقليمي الحالي، وبالتالي فإن إحدى أوجه الانهيار هو ما نراه اليوم من فوضى في السياسة.

ترى مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأزمات السياسية ستستمرّ خصوصاً وأن ثمة رهانات داخلية وخارجية على الانتخابات النيابية المُقبلة، ما يعني أن توتير الأجواء قد يكون إحدى الأسلحة المستخدمة لشدّ العصب من جهة وتمكين قبضة الضغوط من جهة أخرى بهدف تحقيق بعض الأطراف نتائج انتخابية لصالحها تُحبط أهداف خصومها. من هنا، وبحسب المصادر، فإن الأشهر التي ستسبق موعد الاستحقاق النيابي لن تكون سهلة أبداً بل وربما صعبة جداً!

وترى المصادر بأن الأزمة الاقتصادية من جهة والفوضى السياسية من جهة أخرى لن تصيب الواقع اللبناني بانهيار أمني ميداني شامل، علماً أن هذا الأمر كان مطروحاً في المرحلة السابقة وتحديداً في فترة نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن الأمور اليوم مختلفة بشكل كبير، إذ ثمة توافق دولي وإقليمي وحتى داخلي على الإمساك بالوضع الأمني العام في لبنان وعدم السماح بحدوث فوضى فيه.

وتؤكد المصادر بأن الدول الغربية، تحديدا، لا ترغب بالذهاب نحو اشتباك أمني، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي الى تطيير الانتخابات النيابية الأمر الذي تحاول الابتعاد عنه قدر الإمكان لأنها تصرّ على إجرائها في موعدها مهما كانت الأثمان لأن عدم حصولها سيؤدي الى مزيد من الانهيار السياسي ما سيصب حتماً في مصلحة "حزب الله" في حين أن الانتخابات تضع الحزب بشكل من الأشكال أمام احتمال الخسارة.

يبدو إذن أن القرار العام هو عدم الذهاب الى الفوضى والانهيار الكامل رغم تراكم الأزمات، ولكن في الوقت نفسه تبقى هنالك مخاوف جدية من الطابور الخامس الذي قد يلعب دوره في أي لحظة سياسية أو ميدانية حساسة، ما قد يؤدي الى عدم قدرة أي من الداخل او الخارج على ضبط الأمور وبالتالي تفلّتها نحو الفوضى الشاملة. غير ذلك، فإن القرار حاسم بضرورة الحفاظ على الاستقرار بالاضافة الى القرار الدولي والاقليمي غير المستجد بوقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير.
 
المصدر: لبنان 24

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2021-11-01
06:17 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:49 | 2021-11-01
05:47 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website