لبنان

بعد منع قطر استيراد الخضار من لبنان، اسئلة عن المعالجات الرسمية

Lebanon 24
01-11-2021 | 03:20
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بعدما أصدرت وزارة الصحة القطرية، "قراراً بمنع استيراد بعض الخضار اللبناني، كالنعناع والبقدونس والكزبرة والبقلة والزعتر والملوخية إلى قطر، نظراً لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا إيكولاي والرصاص بشكل متكرر، في نسبة كبيرة من العينات التي خضعت للتحليل خلال الأشهر الماضية"، تساءل بعض المطلعين الصحيين عن سبب عدم تحرك المعنيين في الدولة اللبنانية على أرض الواقع بعد ما أسموه "بالفضيحة الصحية الجديدة".
وسألوا أيضاً: هل تم فحص المنتجات المماثلة الموجودة في أسواق لبنان، وهل تم سحبها من منها؟.
واشاروا الى أن مثل هذه الخطوة  قد تعيد الثقة الخارجية بالمنتجات اللبنانية بعيدا عن المشاكل السياسية التي قيل أنها تلعب دوراً في هكذا قرارات. 
وطالبوا بتشديد الرقابة على طرق الري، بالإضافة الى مراقبة نوعية وكمية الأدوية والمبيدات التي توضع للمزروعات، مشددين على أن "الأمن الغذائي لا يمكن العبث فيه".
المصدر: لبنان 24

لبنان

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