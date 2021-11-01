اذاعة جديدة تنضم الى الاثير..

بدأت محطة اذاعية جديدة بوضع اللمسات الأخيرة، قبل ان تطلق بثها اعتباراً من يوم الاحد المقبل.

وبحسب المعلومات فان هذه الاذاعة التي سيشرف عليها اعلامي شمالي الهوى والانتماء ستكون محصورة ضمن منطقة الشمال، على ان يتوسع بثها مع الوقت، كما انها لن تكون اذاعة فنية فقط، بل ستكون اذاعة شاملة على أبواب الانتخابات النيابية.