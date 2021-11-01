لبنان

في طرابلس... زحمة امام الصراف الآلي

Lebanon 24
01-11-2021 | 03:35
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تشهد معظم المصارف في مدينة طرابلس زحمة امام الصراف الآلي نتيجة توافد المواطنين لسحب رواتبهم مع بداية اول الشهر، وفق مندوبة لبنان 24.
 
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الصراف الآلي

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