الأمطار مستمرة... اليكم طقس الأيام المقبلة

يستمر الطقس المتقلب مع احتمال أمطار محليّة بنسبة متفاوتة بين يوم وآخر لغاية ظهر الأربعاء مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسميّة، يعود ويستقر بعدها الطقس لأيام عدّة.تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:الإثنين:_ الحرارة: ساحلاً بين 19 و27 درجة، بقاعًا بين 12 و24 درجة، وعلى الـ 1000 م بين 13 و21درجة._ الجو: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع احتمال لأمطار محلية من حين لآخر._ الرياح : متقلبة قوية40 -70 كم/س._ الرطوبة السطحية ساحلا 60 - 80٪_ الضغط الجوي 1014hpa._ الرؤية متوسطة._ البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة.الثلاثاء:متقلب مع احتمال 60٪ أمطار محلية والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح ساحلًا بين 19 و26 درجة، من 12 إلى23 درجة بقاعًا، ومن12 إلى 20 درجة على 1000 متر، والجو غائم جزئيًا، فيما الرياح غربية نشطة 20-40كم/س.الأربعاء:متقلب مع احتمال 30٠٪ أمطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلًا بين 19و26 درجة، من 12 إلى23 درجة بقاعًا، ومن 12 إلى20 درجة على1000 متر، والجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، فيما الرياح غربية ضعيفة 20-30كم/س يستقر الطقس تدريجيًا نهارًا.