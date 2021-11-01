لبنان

الأمطار مستمرة... اليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
01-11-2021 | 04:06
A-
A+
Doc-P-881399-637713586337727409.jpg
Doc-P-881399-637713586337727409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر الطقس المتقلب مع احتمال أمطار محليّة بنسبة متفاوتة بين يوم وآخر لغاية ظهر الأربعاء مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسميّة، يعود ويستقر بعدها الطقس لأيام عدّة.

تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الإثنين:
_ الحرارة: ساحلاً بين 19 و27 درجة، بقاعًا بين 12 و24 درجة، وعلى الـ 1000 م بين 13 و21درجة.
_ الجو: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع احتمال لأمطار محلية من حين لآخر.

 
_ الرياح : متقلبة قوية40 -70 كم/س.
_ الرطوبة السطحية ساحلا 60 - 80٪
_ الضغط الجوي 1014hpa.
_ الرؤية متوسطة.
_ البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة.

الثلاثاء:متقلب مع احتمال 60٪ أمطار محلية والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح ساحلًا بين 19 و26 درجة، من 12 إلى23 درجة بقاعًا، ومن12 إلى 20 درجة على 1000 متر، والجو غائم جزئيًا، فيما الرياح غربية نشطة 20-40كم/س.


الأربعاء:متقلب مع احتمال 30٠٪ أمطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلًا بين 19و26 درجة، من 12 إلى23 درجة بقاعًا، ومن 12 إلى20 درجة على1000 متر، والجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، فيما الرياح غربية ضعيفة 20-30كم/س يستقر الطقس تدريجيًا نهارًا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2021-11-01
06:17 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:49 | 2021-11-01
05:47 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website