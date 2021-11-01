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لبنان
اللجنة الانتخابية لحركة امل في كوتونو تدعو للمشاركة بالإنتخابات النيابية
Lebanon 24
01-11-2021
|
04:14
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عقدت اللجنة الإنتخابية لحركة أمل فى كوتونو - افريقيا اجتماعا عاما فى مركز الإمام الصدر الثقافي.
واشار رئيس اللجنة الإنتخابية لقارة أفريقيا علي جميل حايك الى أنه بالرغم من إشتداد الأزمة السياسية والإقتصادية في لبنان الا ان الرهان لا زال على خيار الدولة والسلم الأهلي والعيش المشترك ونبذ الطائفية للعبور نحو الوطن الذى نريد.
وحذر حايك من محاولات "إقطاعيي الطوائف الجدد" الذين يسعوون إلى جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه فقط من أجل مصالحهم والحفاظ على سلطتهم وكراسيهم، وهم الذين تعودوا المساومة على المبادئ فى سبيل تحقيق الغايات الشخصية.
وفي الشأن الإنتخابي، أكد رئيس اللجنة الانتخابية في افريقيا ضرورة المشاركة الفاعلة فى الإنتخابات النيابية والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية، والإستعداد للإقتراع فى آذار القادم لخيار المقاومة والدولة المدنية والسلم الأهلي.
ووجه حايك تحية الأخ الرئيس نبيه بري وقيادة الحركة لأبناء الجالية الكريمة فى كوتونو، منوهاً بعطائهم وتضحياتهم وثباتهم على قيمهم ومبادئهم وتعلقهم بالأرض والوطن.
بدوره، شدد المسؤول التنظيمي للحركة في كوتونو علي محسن على أهمية المشاركة الفاعلة في التسجيل للإنتخابات النيابة قبل الـ20 من تشرين الثاني المقبل من كل أبناء الجالية، وأكد على الدور الريادي الذي يقوم به مركز الإمام الصدر على كافة الصعد، كما نوه بالمشاركة الواسعة لأبناء الجالية ونشاطها الفاعل في بلدها الثاني بنين.
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