لبنان

المطران درويش استقبل رئيسة الكتلة الشعبية

Lebanon 24
01-11-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-881405-637713597933515392.jpg
Doc-P-881405-637713597933515392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف، بحضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، في زيارة شكر لترؤسه القداس والجناز التذكاريين الذين اقيما الأحد الفائت في كاتدرائية سيدة النجاة في الذكرى السادسة لرحيل الوزير والنائب الياس سكاف.
وتوجهت سكاف بالشكر الجزيل على عظة سيادته في القداس والتي تضمنت كلمات نابعة من القلب تحمل المحبة للعائلة.
وكانت مناسبة لعرض مجمل الأوضاع على الساحة الزحلية ولا سيما الإنتخابات النيابية المقبلة، فكانت دعوة واضحة من المطران درويش الى التنافس الشريف بعيداً من الأحقاد والخلافات ، لأن الإنتخابات هي مرحلة سريعاً ما تنتهي ويعود الجميع الى العيش سوياً والتشارك في الحياة اليومية.
ووضع المطران درويش السيدة سكاف في اجواء التحضيرات القامة لتولية المطران ابراهيم ابراهيم في كانون الأول القادم. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2021-11-01
06:17 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:49 | 2021-11-01
05:47 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website