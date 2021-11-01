المطران درويش استقبل رئيسة الكتلة الشعبية

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف، بحضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، في زيارة شكر لترؤسه القداس والجناز التذكاريين الذين اقيما الأحد الفائت في كاتدرائية سيدة النجاة في الذكرى السادسة لرحيل الوزير والنائب الياس سكاف.وتوجهت سكاف بالشكر الجزيل على عظة سيادته في القداس والتي تضمنت كلمات نابعة من القلب تحمل المحبة للعائلة.وكانت مناسبة لعرض مجمل الأوضاع على الساحة الزحلية ولا سيما الإنتخابات النيابية المقبلة، فكانت دعوة واضحة من المطران درويش الى التنافس الشريف بعيداً من الأحقاد والخلافات ، لأن الإنتخابات هي مرحلة سريعاً ما تنتهي ويعود الجميع الى العيش سوياً والتشارك في الحياة اليومية.ووضع المطران درويش السيدة سكاف في اجواء التحضيرات القامة لتولية المطران ابراهيم ابراهيم في كانون الأول القادم.