172 مهمة للدفاع المدني خلال الـ72 ساعة المنصرمة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 01/11/2021 البيان الآتي:تمكَن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 72 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من اخماد حريق في احراج برحليون (بشري).كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:- إخماد حرائق: عدد 145- نقل وإسعاف: عدد 22