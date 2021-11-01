لبنان

172 مهمة للدفاع المدني خلال الـ72 ساعة المنصرمة

Lebanon 24
01-11-2021 | 06:19
A-
A+
Doc-P-881443-637713660533794252.jpg
Doc-P-881443-637713660533794252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 01/11/2021 البيان الآتي:

تمكَن عناصر الدفاع المدني، خلال ال 72 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من اخماد حريق في احراج برحليون (بشري). 
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

- إخماد حرائق: عدد 145

- نقل وإسعاف: عدد 22
- نقل جثث: عدد 1 (نقل جثة رجل من الاوزاعي إلى مستشفى). 

– إغاثة وإنقاذ: عدد 3

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:37 | 2021-11-01
07:46 | 2021-11-01
07:41 | 2021-11-01
09:21 | 2021-11-01
09:18 | 2021-11-01
09:15 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website