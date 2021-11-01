أقامت قيادة الجيش حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من لواء الحرس الجمهوري تابعوا دورتين، الأولى في مجال الرمي الدقّي والثانية في مجال قيادة مواكب شخصية، بإشراف فريق تدريب إيطالي (MIBIL).