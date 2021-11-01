لبنان

حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من لواء الحرس الجمهوري تابعوا دورتين

Lebanon 24
01-11-2021 | 06:58
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أقامت قيادة الجيش حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من لواء الحرس الجمهوري تابعوا دورتين، الأولى في مجال الرمي الدقّي والثانية في مجال قيادة مواكب شخصية، بإشراف فريق تدريب إيطالي (MIBIL).
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الجيش

حفل تخريج

دورة تدريبية

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