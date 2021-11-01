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لبنان
عون واصل اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية... وتشاور مع ميقاتي
Lebanon 24
01-11-2021
|
07:37
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واصل رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية رداً على تصريح وزير الاعلام جورج قرداحي، وتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الخطوات الواجب اعتمادها.
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