لبنان

عون واصل اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية... وتشاور مع ميقاتي

Lebanon 24
01-11-2021 | 07:37
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واصل رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية رداً على تصريح وزير الاعلام جورج قرداحي، وتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الخطوات الواجب اعتمادها.
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