عون واصل اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية... وتشاور مع ميقاتي

واصل رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية رداً على تصريح وزير الاعلام جورج قرداحي، وتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الخطوات الواجب اعتمادها.