لبنان

بلبلة قرب الجامعة العربية في طرابلس.. ماذا يحدث؟

Lebanon 24
01-11-2021 | 07:41
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عثرت دورية من شعبة "المعلومات" على قنبلة قديمة العهد مرمية خلف الجامعة العربية - طرابلس.
 
وعلى الفور، تمّ ابلاغ دورية من المخابرات التي حضرت الى المكان وفرضت طوقاً امنياً بانتطار وصول الخبير العسكري للكشف عليها.
 
 
 
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