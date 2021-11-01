بلبلة قرب الجامعة العربية في طرابلس.. ماذا يحدث؟

عثرت دورية من شعبة "المعلومات" على قنبلة قديمة العهد مرمية خلف الجامعة العربية - طرابلس.

وعلى الفور، تمّ ابلاغ دورية من المخابرات التي حضرت الى المكان وفرضت طوقاً امنياً بانتطار وصول الخبير العسكري للكشف عليها.