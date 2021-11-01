بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية... هذا ما أكدّه جميل السيّد لعون

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون النائب جميل السيّد، الذي أكّد نيته طلب تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة لمواجهة منظمة "اوفاك" بالحقائق، ولمطالبة السلطات الأميركية باتخاذ إجراءات بحق الذين قدموا لها معلومات كاذبة حوله.