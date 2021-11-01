كركي إستقبل مدير عام مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي وبحثا في واقع القطاع الصحي

استقبل مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مديرعام مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي الدكتور محمد الدغلي يرافقه وفداً إداريّاً رفيعاً، حيث تناول المجتمعون أبرز القضايا والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحّي عموماً والقطاع الاستشفائي خصوصاً.

أعرب كركي عن تقديره الكبير للقيّمين والعاملين في المستشفى من إداريين وأطبّاء وممرّضين، لاسيّما في مرحلة الانتشارالخطير لجائحة كورونا، كما أثنى على الدور الهام الذي يلعبه هذا الصرح الصحّي على امتداد محافظة النبطيّة، وسعيه الدائم لتأمين أفضل رعاية صحيّة للمرضى، خاصّة وأنّ عدد الأسرّة وصل الى ال 200 سرير.

ومن جهته، شكر مدير عام المستشفى الدكتور الدغلي المدير العام على حرصه الدؤوب ليبقى القطاع الاستشفائي في لبنان صامداً في وجه الأزمات الصعبة لاسيّما من خلال السلفات المالية الشهرية التي التزم الصندوق دفعها منذ العام 2011، كما تطرّق الى موضوع رفع التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة حيث أوضح د.كركي الخطوات الجدّية التي قامت بها إدارة الصندوق بهذا الخصوص من دراسات ومقترحات تمّ رفعها الى مجلس الإدارة لتأمين تمويل هذه الزيادة، وطالب المعنييّن للبتّ سريعاً بهذا الملف، إذ لم يعد المواطن اللبناني قادراً على تسديد فروقات الفاتورة الاستشفائية.

وفي هذا السياق، حذّر المدير العام المستشفيات التي تطالب المضمونين بفروقات مالية ضخمة لاسيّما مرضى غسيل الكلى الذين يتمتّعون بتغطية صحيّة كاملة (100%)، وطالبهم الالتزام بتعرفات الصندوق، وأنّه يعمل بالتنسيق مع نقيب المستشفيات لإيجاد الحلول المناسبة للجميع، خاصّة وأنّ الملف سوف يعرض هذا الاسبوع على اللجنة الاستشارية الطبيّة العليا لكي تتمكّن الإدارة من اتّخاذ القرار اللازم بشأنه.