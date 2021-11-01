من غلاسكو... ميقاتي تلقى جرعة دعم أوروبية وأميركية

أفادت معلومات "الجديد" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى جرعة دعم أوروبية وأميركية للمحافظة على الاستقرار ولبرنامج الحكومة، مع التشديد على ضرورة معالجة تبعات أزمة التصريحات التي أدلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي، وذلك على هامش لقاءاته في قمة المناخ، في غلاسكو في اسكتلندا.