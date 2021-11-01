محل لبيع "الفلافل" يودع زبائنه (صورة)

تتحول بعض المحال والأسماء التجارية مع الزمن الى جزء من تراث مدينة او منطقة معينة، وهذه هي حال "فلافل صهيون" في السوديكو، الذي استقطب ابناء المنطقة والجوار لسنوات طويلة، لاسيما ان "الفلافل" غالبا ما عرفت "بأكلة الفقير".لكن وعلى ما يبدو لم تعد "أكلة ألفقير" متاحة في هذا الزمن، اذا ان "فلافل صهيون" وعلى غرار محال كثيرة مشابهة له أو مخصصة للوجبات السريعة أعلن عن اقفال ابوابه نتيجة ارتفاع الاسعار التي جعلت ثمن "ساندويش الفلافل" يتخطى الـ 30 الف ليرة، وهذا ما لا يتماشى مع القدرة الشرائية عند المواطن.