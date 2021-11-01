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لبنان
تمديد مهل تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
Lebanon 24
01-11-2021
|
09:08
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وقّع وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 5/11/2021 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
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