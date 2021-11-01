تمديد مهل تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

وقّع وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 5/11/2021 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.