مع بداية الاسبوع... إليكم جديد الاصابات والوفيات بـ"كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 200 وإصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 642225.

كذلك، سُجلت 7 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت الاجمالي إلى 8509.