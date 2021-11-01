لبنان

فياض بحث مع سفير الصين في تطوير العلاقات

Lebanon 24
01-11-2021 | 09:15
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إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض السفير الصيني كيان مينجيان في لقاء تعارف تمّ خلاله البحث في سبل التعاون بين البلدين لا سيما وأن الصين تنظر بأهمية الى تطوير العلاقات الصينية اللبنانية  .

وتناول البحث إمكان مساعدة الدولة من قبل الجانب الصيني في حقل إنتاج الطاقة والإهتمام بإنشاء المعامل الجديدة وفي مجالي النقل والتوزيع والتقنيات الحديثة عن طريق تمويل مسهّل في حال استطاعت الصين تأمينه.
وشكر الوزير فياض التقديمات الصينية الماضية خاصة في مشروع المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى على أمل تأمين هبة مماثلة لبرنامج دعم قطاع المياه بالتعاون مجلس الانماء والإعمار.

و التقى الوزير فياض ايضا وفداً من شركة هواوي برئاسة المدير التنفيذي لهواوي لبنان السيد ايدن لي ، وتم التداول في إمكانيات الشركة على صعيد انتاج الطاقة والشبكة الذكية  وخاصة الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة المبتكرة من قبل الشركة في هذا الإطار.

كما تطرق الحوار الى امكانية الاستفادة من الشركة والخبرات الصينية ومساعدة لبنان في مجال الطاقة بشكل عام والعدادات الذكية بشكل خاص.
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