لا تسلكوا هذا الطريق.. الجيش أقفله بسبب تسرب البنزين (صور)

أقفل عناصر من الجيش جميع المنافذ المؤدية الى اوتوستراد الشماع في حارة صيدا، وذلك بعد تسرب مادة البنزين من احدى الشاحنات. وتقوم وحدات من الجيش برش الرمل على طول الاوتوستراد المؤدي الى مجدليون وقرى شرق صيدا.