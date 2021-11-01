لبنان

لا تسلكوا هذا الطريق.. الجيش أقفله بسبب تسرب البنزين (صور)

Lebanon 24
01-11-2021 | 09:18
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أقفل عناصر من الجيش جميع المنافذ المؤدية الى اوتوستراد الشماع في حارة صيدا، وذلك بعد تسرب مادة البنزين من احدى الشاحنات. وتقوم وحدات من الجيش برش الرمل  على طول الاوتوستراد المؤدي الى مجدليون وقرى شرق صيدا.
 
 
 
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الجيش

حارة صيدا

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