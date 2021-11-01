توارى عن الأنظار بعد توقيف شريكه... من ثم عاود نشاطه الإجرامي!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة منازل في الضاحية الجنوبيّة، ونتيجة توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة عن تواجد أحد المشتبه بهم والمطلوب للقضاء، في محلّة الرويس.من خلال المتابعة والرصد، تمكّنت دوريّة من المفرزة، بتاريخ 30-10-2021، من توقيفه في المحلّة المذكورة، ويدعى:أ. ر. (من مواليد عام 1992، لبناني) يوجد بحقه /3/ مذكّرات توقيف بجرائم سرقة بواسطة الكسر والخلع.