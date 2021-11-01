نائب يغرّد خارج الأسراب الحزبية





تتنافس الأحزاب المسيحية الكبيرة على ضم احد النواب الحاليين في زحلة الى لوائحها في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك نسبة إلى حيثيته الشعبية.



وفي المعلومات، أن هذه الاحزاب لن تفلح في محاولتها، اذ ان النائب المذكور يتجه إلى خوض الانتخابات بعيدا عن الاحزاب التقليدية.