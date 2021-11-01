لبنان

هذه هي حقيقة توقف الرحلات الجوية بين لبنان والخليج

Lebanon 24
01-11-2021 | 09:28
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أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن في حديث تلفزيوني أنه حتى اللحظة لا شيء تغير بالنسبة للرحلات الجوية بين لبنان والدول الخليجية، كاشفًا "أننا لم نتلق اي رسالة من اي شركة طيران سواء عربية او محلية بوقف الرحلات".

وتمنّى "ألا يحصل أي وقف لهذه الرحلات لأن دول الخليج هي من اكثر الوجهات التي يقصدها الركاب من لبنان".
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