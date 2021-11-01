لبنان

إلى المقيمين في زحلة وجوارها... إليكم جدول التقنين الجديد في الكهرباء (صور)

Lebanon 24
01-11-2021 | 10:07
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أعلنت شركة كهرباء زحلة عن برنامج التقنين الجديد الذي ستعتمده ابتداءً من عصر اليوم.
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
 
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