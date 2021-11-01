ماذا جرى بين ماكرون وميقاتي قبيل اجتماعهما الرسمي؟

قبيل الاجتماع الرسمي الذي سيُعقد بينهما مساء اليوم، سجلت عدسة " لبنان ٢٤" دردشة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال متابعتهما كلمة الرئيس الاميركي جوزيف بايدن في "مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

وقد تبادل ماكرون وميقاتي أطراف الحديث خلال القاء بايدن كلمته.