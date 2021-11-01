لبنان

إبتداءً من اليوم... شركة "الامانة" توقف استقبال الطلبات لشراء المازوت الإيراني

Lebanon 24
01-11-2021 | 11:50
A-
A+
Doc-P-881540-637713861390277407.jpg
Doc-P-881540-637713861390277407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "الأمانة" في بيان، أنها ستُوقف ابتداءً من اليوم استقبال الطلبات لشراء المازوت الإيراني، كذلك، سيتوقف تجديد العقود.
 
 
مواضيع ذات صلة
هل المازوت الايراني مطابق للمواصفات؟
lebanon 24
02/11/2021 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بدءاً من الغد... هذا هو سعر صفيحة المازوت الايراني (صورة)
lebanon 24
02/11/2021 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تعلّق على استيراد المازوت الايراني.. هل ستفرض عقوبات على لبنان؟
lebanon 24
02/11/2021 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المازوت الايراني إلى أفران في صيدا
lebanon 24
02/11/2021 00:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

شركة الامانة

المازوت الايراني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2021-11-01
13:21 | 2021-11-01
13:37 | 2021-11-01
12:22 | 2021-11-01
13:03 | 2021-11-01
18:20 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website