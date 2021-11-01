كيف علق الحلبي على امكانية تسلمه منصب الاعلام بالوكالة؟

أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن "الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من المنحة الاجتماعية بقيمة 90 دولار على سعر المنصة والعمل جاري مع وزير المالية على مضاعفة تسعيرة ساعة التدريس".ورداً على سؤال امكانية تسلمه منصب الاعلام بالوكالة قال الحلبي: "هذا الحديث سابق لأوانه وعلينا انتظار مسار الأمور ولم يحصل أي تطور حتى اللحظة".