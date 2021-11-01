لبنان

كيف علق الحلبي على امكانية تسلمه منصب الاعلام بالوكالة؟

Lebanon 24
01-11-2021 | 12:17
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أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن "الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من المنحة الاجتماعية بقيمة 90 دولار على سعر المنصة والعمل جاري مع وزير المالية على مضاعفة تسعيرة ساعة التدريس". 
ورداً على سؤال امكانية تسلمه منصب الاعلام بالوكالة قال الحلبي: "هذا الحديث سابق لأوانه وعلينا انتظار مسار الأمور ولم يحصل أي تطور حتى اللحظة".
وأفادت معلومات قناة "الجديد" أن وزير التربية أعلن عن التوصل لاتفاق مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي. كما وأعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي تعليق مقاطعة استاذة التعليم الثانوي. 
 
 
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