سعرُ "العوامات والمعكرون" يحلق عالياً في لبنان.. الثمن غير مُتوقّع!

مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة قيمة المحروقات بشكل هائل، أضحت أسعار الحلويّات في لبنان مرتفعة جداً.



ففي العديد من المتاجر التي تبيع الحلويات العربيّة، باتت مختلف الأصناف مفقودة نظراً لارتفاع تكلفة المواد الأولية المخصصة لصناعتها.



وعلى سبيل المثال، فإنّ سعر كيلو "العوامات" و "المعكروم" الذي كان يُباع في السابق بـ6000 ليرة، باتَ يُباع في بعض المتاجر بـ70 ألف ليرة، في حين أنّ كيلو "الداعوقيّة" الذي كان يُباع بـ35 ألف ليرة، بات بـ300 ألف ليرة الآن.