لبنان

سعرُ "العوامات والمعكرون" يحلق عالياً في لبنان.. الثمن غير مُتوقّع!

Lebanon 24
01-11-2021 | 12:22
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مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة قيمة المحروقات بشكل هائل، أضحت أسعار الحلويّات في لبنان مرتفعة جداً. 

ففي العديد من المتاجر التي تبيع الحلويات العربيّة، باتت مختلف الأصناف مفقودة نظراً لارتفاع تكلفة المواد الأولية المخصصة لصناعتها. 

وعلى سبيل المثال، فإنّ سعر كيلو "العوامات" و "المعكروم" الذي كان يُباع في السابق بـ6000 ليرة، باتَ يُباع في بعض المتاجر بـ70 ألف ليرة، في حين أنّ كيلو "الداعوقيّة" الذي كان يُباع بـ35 ألف ليرة، بات بـ300 ألف ليرة الآن.

ويقول عاملون في القطاع لـ"لبنان24" إنّ "أسعار المواد الأولية تحلق عالياً باستمرار"، موضحين أنّ "القدرة على الصمود باتت ضعيفة في وجه الغلاء، وقد تضطر الكثير من محلات الحلويات إلى إقفال أبوابها في حال استمر الوضع على حاله". 





لبنان

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