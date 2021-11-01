بالصّور.. اجتماعٌ بين ميقاتي والمُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في غلاسكو

بدأ قبل قليل اجتماع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، بمشاركة وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى وذلك في مقر انعقاد "مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي" في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.