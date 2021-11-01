لبنان

زحمة سير خانقة وقطع للطريق في طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
01-11-2021 | 13:21
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شهدت منطقة باب الحديد في طرابلس زحمة سير خانقة وقطع للطريق لبعض الوقت وذلك نتيجة توقف شاحنة كبيرة لعدم قدرتها على متابعة سيرها بسبب ضيق الطريق في المحلة المذكورة.

ليتم تحريرها بعد جهود ولتتابع وجهة سيرها.
 
 
 
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