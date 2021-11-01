زحمة سير خانقة وقطع للطريق في طرابلس.. ماذا يجري؟

شهدت منطقة باب الحديد في طرابلس زحمة سير خانقة وقطع للطريق لبعض الوقت وذلك نتيجة توقف شاحنة كبيرة لعدم قدرتها على متابعة سيرها بسبب ضيق الطريق في المحلة المذكورة.



ليتم تحريرها بعد جهود ولتتابع وجهة سيرها.